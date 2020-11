Covid-19: Casa das Artes de Famalicão antecipa horários dos espetáculos

Para cumprir as normas emitidas pelo Governo, em consequência da luta contra a pandemia covid-19, a Casa das Artes de Famalicão antecipou os horários de início dos espetáculos do próximo fim de semana para as 20h45.

Em causa está o concerto de Tainá (sexta-feira, dia 06) e a peça Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo, com Pedro Lamares e Lúcia Moniz (sábado, dia 07).

As pessoas que adquiriram bilhetes e não podem estar presentes, podem pedir o reembolso junto da entidade onde os adquiriram. Para bilhetes adquiridos na bilheteira da Casa das Artes, enviar email para [email protected] ou contactar pelo 252371297; para bilhetes adquiridos através da Bilheteira Online (BOL) contactar a plataforma através do email [email protected].

Esta decisão circunscreve-se, para já, aos espetáculos deste fim-de-semana, estando em análise se será necessário estendê-la por um período mais alargado.