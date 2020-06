Covid-19: Câmara de Matosinhos fecha praias no S.João

Entre as 19h00 de terça-feira e as 09h00 de quarta, as praias de Matosinhos vão estar interditadas à população. A medida é da Câmara Municipal com o objetivo de evitar ajuntamentos no S.João.

A Polícia Marítima, numa ação concertada com a Polícia Municipal de Matosinhos e o Sistema de Salvamento Balnear, vai patrulhar as marginais para assegurar o cumprimento das regras e promover a segurança da população

Câmara Municipal de Matosinhos

Os restaurantes no concelho de Matosinhos devem fechar portas até às 23h00, sendo que os adereços alusivos ao S.João estão proibidos, tanto no interior como no exterior dos estabelecimentos. A música também está proibida, a partir das 21h00.