Covid-19: Cabeleireiros devem ter regras afixadas à porta do estabelecimento

Cabeleireiros, barbeiros e institutos de beleza podem voltar a abrir portas esta segunda-feira. No entanto é recomendo que afixem na portas as regras que os clientes devem respeitar para poderem permanecer naquele espaço.

De acordo com o Jornal de Notícias, esta é uma das várias recomendações que constam do “Documento de Compromisso do Setor”, que estabelece as regras para o reinício da atividade baseado nas orientações da Direção-Geral da Saúde e resulta de um protocolo de cooperação assinado hoje entre a DGS e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP).