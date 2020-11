Covid-19: Bombeiros voluntários com equipas especializadas de socorro

No âmbito das medidas de resposta do Governo à pandemia da covid-19, a secretaria de estado de Administração Interna determinou, esta terça-feira, a criação de equipas especializadas em todos os corpos de bombeiros voluntários do território continental, para reforçar os meios para operações de apoio na área da saúde pública.

As equipas especializadas vão intervir no apoio, socorro e transporte de doentes, através da afetação permanente de uma ambulância de socorro e respetiva tripulação.

Cada associação humanitária de bombeiros (AHB) vai receber um valor diário de 85 euros, a suportar pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por cada veículo.

Em nota de imprensa, o Ministério da Administração Interna assume que através da criação destas equipas especializadas, reforça «a resposta operacional dos corpos de bombeiros perante o agravamento da situação epidemiológica e fortalece a capacidade financeira das AHB».