Covid-19: Bombeiros não estão incluídos na primeira fase de vacinação

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) «lamenta que os bombeiros não sejam citados expressamente como incluídos na primeira fase de vacinação contra a COVID-19». Em comunicado, a LBP, assinala que o plano de vacinação divulgado recentemente, «ao não referir os mais de 30 mil bombeiros existentes parece esquecer quem tem estado na primeira linha da resposta à pandemia com esforço e riscos acrescidos associados».

Do plano de vacinação constam os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes e os profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos, «sem especificar quem são estes últimos e sem ter em conta, em função do número e do risco, o volume de bombeiros inequivocamente associados ao combate à pandemia», lê-se no comunicado assinado pelo presidente da direção da LBP.

Jaime Marta Soares recorda que os bombeiros, a par do apoio e socorro a doentes COVID-19, mantêm o socorro a todas as restantes vítimas de doença súbita e outras situações englobadas no socorro pré-hospitalar, «de que são responsáveis em 90 por cento dos casos».