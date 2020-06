Covid-19: Autoridades começam a multar hoje – Quem não cumprir normas paga entre 100 a 500 euros

A partir deste sábado, as autoridades vão multar quem não cumprir as normas para conter a pandemia de Covid-19, com as multas a variarem entre os 100 e os 500 euros por pessoa.

No caso das empresas, o valor da coima pode chegar aos 5 mil euros.

Em grande parte do país os ajuntamentos podem ser feitos com até 20 pessoas, na zona de Lisboa esse número é reduzido para 10 ou 5.

O uso de máscara continua a ser obrigatório nos transportes públicos e em espaços fechados e é proibido consumir bebidas alcoólicas na via pública.