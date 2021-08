Covid-19: Autoagendamento da vacina para jovens entre os 12 e os 15 anos aberto a partir de quinta-feira

O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para jovens entre 12 e 15 anos de idade vai estar disponível entre quinta-feira e sábado e a vacinação destas pessoas inicia-se no fim de semana de 21 e 22 de agosto. De acordo com o coordenador da task force, Henrique Gouveia e Melo, há «um plano, um calendário, que foi desenhado para que os adolescentes estivessem vacinados antes do início da época escolar».

Durante o período de 12 a 14 de agosto, entre esta quinta-feira e sábado, «o autoagendamento será exclusivo para os utentes dos 12 aos 15 anos de idade, a vacinar nos fins de semana de 21 e 22 de agosto e de 28 a 29 de agosto», explicou o coordenador da task force. Com a abertura do autoagendamento para os jovens entre os 12 e os 15 anos, o processo de marcação fica suspenso para as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Consequentemente, o autoagendamento desta última faixa etária retoma no domingo, dia 15 de agosto.

O processo de vacinação das crianças entre os 12 e os 15 anos, segundo Henrique Gouveia e Melo, deve terminar a 19 de setembro. A task force estará aberta «a qualquer mudança ou qualquer adaptação que seja necessário fazer para que o processo corra bem», notou. «No fim, o objetivo é vacinar esta população juvenil e, portanto, faremos o que for necessário», acrescentou.