Covid-19: Aumenta a confiança dos portugueses na eficácia da vacina

Na reunião que decorreu esta manhã, no Infarmed (Lisboa), e que reuniu diversos especialistas em saúde pública e políticos, a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) informou que a população portuguesa está mais confiante na vacina contra a covid-19.

Isto porque a ENSP fez um estudo com a população, apercebendo que, desde 14 de novembro, tem havido um ganho de confiança relativamente à vacina.

No dia 5 de fevereiro, já 75% dos portugueses afirmavam querer tomar a vacina logo que seja possível; em novembro, essa vontade estava nos 20%.

Segundo a diretora da ENSP, Carla Nunes, há também uma evolução positiva no número de pessoas que afirmam usar máscara sempre que saem de casa: passou dos 76% para os 92%. Os portugueses estão também a sair menos de casa.

Em sentido contrário, está a confiança das pessoas na capacidade de resposta dos serviços de saúde. Por altura do Natal, cerca de 25% da população dizia confiar pouco ou nada; no início de fevereiro, cerca de 50% dos inquiridos manifestou pouca confiança. Também subiu, de 55% para 65%, a perceção de ficar infetado com covid-19 dentro de uma instituição de saúde.