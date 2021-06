Covid-19: ARS-Norte desaconselha aglomeração de pessoas em jantares/festas/eventos

A Autoridade de Saúde Regional do Norte desaconselhou, esta quarta-feira, a realização de festas que promovam a aglomeração de pessoas na região. Este conselho, com efeitos imediatos, decorre do risco de transmissão da covid-19 ser real.

Em comunicado, a ARS-Norte avisa que independentemente do cumprimento das medidas de saúde pública em vigor, o risco de transmissão de infeção pelo novo coronavírus «é real e não pode ser anulado», pelo que desaconselha a realização de eventos/festas/jantares que promovam a aglomeração de pessoas.

A ARS-Norte pede às pessoas que pretendem realizar eventos durante a pandemia que ponderem seriamente os riscos decorrentes dos mesmos.