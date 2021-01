O candidato André Ventura está já em isolamento profilático e assim ficará até fazer o teste e obter as indicações da DGS.

A decisão foi tomada pelo rival de Marcelo Rebelo de Sousa, minutos após de se saber que o atual Presidente da República tinha testado positivo à Covid-19.

Todas as iniciativas de campanha de André Ventura estão canceladas até ser conhecido o resultado do teste e as recomendações das autoridades de saúde.