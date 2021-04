O Conselho de Ministros está reunido e aguarda-se, a qualquer momento, uma comunicação do primeiro-ministro sobre a quarta fase de desconfinamento.

Algumas das medidas desta fase, que só entrariam em vigor a partir de segunda-feira, podem ser antecipadas já para este sábado. É o caso da reabertura das fronteiras com Espanha e da retoma do horário normal de funcionamento dos restaurantes e do comércio.