Covid-19: Além de Famalicão, número de infetados desce nos concelhos vizinhos

Entre os concelhos vizinhos, Guimarães regista, no período de 25 de novembro a 8 de dezembro, 1340 casos de infeção, por cem mil habitantes; Santo Tirso 767 casos e Trofa 1616 casos por cem mil habitantes.

Do outro lado do concelho de Famalicão, Póvoa de Varzim contabiliza 1234 e Vila do Conde 1076 casos de infeção. Braga aparece com 956 pessoas infetadas e Barcelos com 1205 casos de infeção.

Recorde-se que Famalicão contabilizou nos últimos 14 dias 1424 casos, ainda assim uma descida face ao último registo, com 1789. A queda é uma tendência também nos concelhos vizinhos.