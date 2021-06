Covid-19: Afluência ao Centro de Vacinação está a acima da capacidade

O Centro de Vacinação COVID-19 de Vila Nova de Famalicão, a funcionar em Vale S. Cosme, regista, esta segunda-feira, uma afluência de pessoas acima da sua capacidade operacional, situação que tem provocado algum descontentamento dos utentes.

A Câmara Municipal, em informação colocada no Facebook, garante que «está uma vez mais a alertar as entidades competentes pelo processo de agendamento para a importância de se respeitar a capacidade instalada no local ao nível do volume de vacinação».

Recorde-se que o Centro de Vacinação funciona nas antigas instalações da Didáxis de S. Cosme mediante uma parceria entre o município e a ARS Norte, sendo competências das entidades de saúde a gestão de todo o processo de vacinação.