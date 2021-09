Covid-19: A partir de domingo pode deixar de ser obrigatório o uso de máscara na via pública

Em princípio, no dia 12 de setembro, domingo, termina a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços públicos exteriores. Isto porque o PS não vai propor no Parlamento a renovação da sua obrigatoriedade, tendo em conta a atual situação epidemiológica do país. O Grupo Parlamentar do PSD, em declarações à TSF, também não pretende propor a renovação desta obrigatoriedade. Adão Silva disse que só um agravamento nos próximos dias obrigaria a manter esta norma.

Só o Parlamento pode propor a renovação do uso de máscara e estes dois partidos têm peso suficiente para deixar cair a norma.

A questão da renovação ou não da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos exteriores é um dos assuntos que poderá ser objeto de análise esta quarta-feira, durante a reunião da conferência de líderes parlamentares.