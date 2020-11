Covid-19: A grande maioria dos concelhos de risco elevado estão a Norte

Se o país for dividido em escalões de risco de Covid-19, cerca de 80 por cento dos concelhos com restrições mais apertadas estarão localizados a Norte, entre os quais está VN Famalicão que no último relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) com referência aos municípios, registou 1349 casos de infeção por 100 mil habitantes.

No escalão das restrições mais apertadas podem entrar os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes – é o caso de VN Famalicão; no escalão intermédio entre 480 e 960; e no escalão mais baixo os municípios cuja incidência se cifre entre 240 e 480 casos.

Recorde-se que esta terça-feira, depois de uma reunião com o Presidente da República, José Luís Ferreira, deputado do PEV, revelou que o Governo estuda a possibilidade de dividir o país em três escalões, adaptando as medidas de controlo consoante o risco de contágio pelo novo coronavírus.

Pelos dados divulgados pela DGS, quase 80% dos concelhos na lista daqueles que poderão ser sujeitos a restrições mais apertadas são no Norte: concretamente, 22 de 28 concelhos.

A região Norte tem vindo a reportar a maioria dos novos casos de Covid-19. No último boletim da DGS, foram detetados 2.941 novos casos, contra 812 novos casos em Lisboa e Vale do Tejo, a segunda região mais afetada.