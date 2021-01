Covid-19: 76 internados no hospital de Famalicão

O Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão, é reflexo da tendência decrescente de casos covid-19 no concelho. A unidade hospitalar, às 24 horas desta terça-feira, tinha 76 internados. Recorde-se que há cerca de um mês chegou a ter 94 internados e foi obrigado a transferir doentes covid para outras unidades hospitalares do país.

Segundo o relatório da Direção Geral da Saúde, da passada segunda-feira, Famalicão registou 649 casos, por 100 mil habitantes, no período de 14 a 27 de dezembro.

Deste modo, o concelho continua a registar uma descida no número de infetados, uma vez que no relatório anterior contabilizava 897 casos de covid-19. Apesar disso, Famalicão continua em risco muito elevado de contágio e há uma série de normas a cumprir, nomeadamente o recolher obrigatório entre as 23 horas e as 05h00 da manhã.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 10.027 novos casos de infeção por Covid-19 e 91 mortes.