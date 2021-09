O último relatório da Direção-Geral da Saúde, referente às últimas 24 horas, dá conta de 6 mortes e 1231 novos infetados. O maior número de casos regista-se na região norte, com 440, seguido de Lisboa, com 328. Faleceu uma pessoa no norte.

Os internamentos estão a descer: enfermarias, 650 (-32); UCI, 135 (-5).