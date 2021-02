Covid-19: 350 mil pessoas vacinadas em Portugal

Em Portugal, o balanço mais recente de vacinados com pelo menos uma dose das vacinas contra a covid-19 ronda os 350 mil, pouco menos de metade dos mais 740 mil infetados com o SARS-CoV-2.

O nosso país já recebeu mais de 400 mil vacinas: 387.270 da BioNTech/Pfizer e 19.200 da Moderna. Para este mês estão previstas mais duas entregas de vacinas da Moderna, três da Pfizer e duas da vacina da AstraZeneca, recentemente aprovada pela Agência Europeia do Medicamento. As entregas da AstraZeneca previstas para 09 e 19 de fevereiro totalizam 200 mil vacinas.

O número de pessoas no mundo vacinadas com pelo menos uma dose das vacinas contra a covid-19 já é superior ao número de casos reportados de infeção em todo o mundo.

Esta quarta-feira, 104,9 milhões de pessoas tinham já recebido pelo menos uma das doses destas vacinas (a maior parte das vacinas desenvolvidas exige duas doses para a imunização eficaz). Também a números de ontem, tinham sido registados 104,1 milhões de casos de covid-19.

Não é possível dar um prazo para que sejam vacinados os mais de 7,5 mil milhões de habitantes do planeta.

Recorde-se que Portugal é, neste momento, o país do mundo com a pior situação de casos e mortos por milhão de habitantes. Atualmente, o país tem 164.513 casos ativos da doença. No total, segundo o balanço mais recente da Direção-Geral da Saúde, já morreram 13.257 pessoas das 740.944 mil infetadas com o vírus.