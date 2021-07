Nas últimas 24 horas registaram-se 3194 infetados e 7 mortos. Os números constam do mais recente relatório da Direção-Geral de Saúde.

Os números continuam a subir no norte, com 891 novos casos, aproximando da região de Lisboa e Vale do Tejo com 1482. No norte registaram-se 3 mortes

Internamentos: 617 (+18) em UCI 145 (+5)