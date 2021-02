Covid-19: 300 famalicenses já receberam a primeira dose da vacina

Até esta quinta-feira já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 300 cidadãos famalicenses, entre elementos da proteção civil (bombeiros, GNR, entre outros) e pessoas com mais de 50 anos e patologias, ou com mais de 80 anos.

É espectável que todos os que pertençam à proteção civil (forças de socorro e segurança) recebam a primeira dose da vacina até ao final da próxima semana.

Recordamos que a Câmara Municipal, em articulação com o ACES de Famalicão, está com um plano de transporte que assegura a deslocação dos utentes para o centro de vacinação, em Vale S. Come. No entanto, os autocarros só efetuam o transporte de pessoas que tenham já agendado a sua vacinação.

O transporte sai de cada um dos centros de saúde.