O último registo diário de casos covid-19, divulgado pela Direção Geral de Saúde, dá conta de 2650 novos casos e 9 mortes.

No norte há mais 939 infetados e uma morte. A maioria continua a ser na região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais de mil infetados e 6 mortes.

Os internamentos em enfermarias continuam a subir, 742 (+13); pelo contrário, em UCI estão a descer: 161 (-2).

Registaram-se, ainda, 3490 casos de recuperação.