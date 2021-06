Esta terça-feira registaram-se 2362 novos casos de covid-19, dos quais 435 na região norte; também há mais quatro mortes (três em Lisboa e um na Madeira).

Quanto aos internamentos, 435 estão nas enfermeiras, mais 12 do que na terça-feira. Nos Cuidados Intensivos estão 120, mais um do que no relatório anterior.

Relativamente ao RT, também há uma subida, a nível nacional está em 1.14 e no continente 1.15.