Covid-19: 23 internados no hospital de Famalicão

Esta quarta-feira, estão 23 internados no Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), unidade de Famalicão, que ocupam toda a ala que era destinada a medicina homens.

Nos últimos meses, de outubro a fevereiro, o hospital esteve sujeito a forte pressão, registando-se neste período o internamento de mais de 1.100 doentes com covid 19. Neste momento, a unidade hospitalar é, ainda, a Norte, a que tem mais doentes internados com covid-19. Atualmente são 23, adiantou à CIDADE HOJE, António Barbosa, presidente do Conselho de Administração do CHMA.

Esta fase decrescente de internamentos no hospital encontra paralelo na redução do número de novos casos, a 14 dias, divulgado no relatório de segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Entre 24 de fevereiro e 9 de março, registaram-se 109 casos por cem mil habitantes. Na semana anterior, o boletim da DGS indicava 137 casos de infeção.