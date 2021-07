A Direção-Geral da Saúde reporta que nas últimas 24 horas registaram-se 2170 novos casos e uma morte.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1151, continua a registar o maior número de casos, seguida da região norte com 637.

Os internamentos baixaram. Nos cuidados intensivos estão 133 (~3), nas enfermarias mantêm-se 113 doentes.