Covid-19: 20 mortos e 20.212 infetados

O clube de Calendário marcou presença no Campeonato Absoluto do Norte de Pista Coberta, em Braga, evento que decidiu os campeões regionais Norte e distritais. Os atletas do Liberdade conquistaram três títulos distritais e quatro recordes pessoais.

Nos 800 metros, Tânia Silva conseguiu a sua melhor marca da época e sagrou-se vice-campeã distrital, enquanto que Inês Sousa, atleta juvenil, foi sétima na sua série e Beatriz Faria conseguiu um novo recorde pessoal. Nos 3000 metros, a júnior Joana Ferreira conseguiu o título de sub vice-campeã distrital, também com um novo recorde pessoal. Nos 1500 metros, Tânia Silva alcançou o título de sub vice-campeã distrital, com a melhor marca da época. Inês Sousa cortou a meta imediatamente a seguir, alcançando também a sua melhor marca da época.

Na mesma distância, de realçar novos recordes pessoais de Joana Ferreira e Beatriz Faria.