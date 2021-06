O relatório da Direção-Geral da Saúde, referente às últimas 24 horas, dá conta de duas mortes (1 na região Norte) e 1556 infetados.

A maioria dos infetados (1049) são na região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto que no Norte houve 197, ainda assim a segunda região com mais casos.

Os internamentos descem nas enfermarias (427, -10); em UCI são 106 (+6)