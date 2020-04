Covid-19: 101 pessoas detidas e 226 estabelecimentos encerrados

No cumprimento do atual Estado de Emergência, em vigor desde ‪as 00h00 do dia 18 de abril, a GNR e a PSP detiveram, até às 17 horas desta terça-feira, 101 pessoas por crime de desobediência.

Deste número, realce para 34 detenções por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 48 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário e 7 por resistência/coação.

No mesmo período, foram encerrados 226 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Estes números juntam-se aos verificados nos dois primeiros períodos de Estado de Emergência: no primeiro período, entre os dias 22 de março e 2 de abril, registaram-se 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais; no segundo período, entre os dias 3 e 17 de abril, registaram-se 184 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 432 estabelecimentos comerciais.