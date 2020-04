Covid-19: 10 utentes da Residência Pratinha já deixaram o Hosp. das Forças Armadas

Dez utentes do lar Residência Pratinha, em Cavalões, já deixaram o Hospital das Forças Armadas.

Os seniores, que não estão infetados com Covid-19, regressaram esta segunda feira à instituição famalicense, depois de asseguradas todas as condições para a permanência deles naquele espaço.

Este regresso acontece quase um mês depois destes utentes terem sido encaminhados para o Hospital das Forças Armadas, na cidade do Porto, depois da Residência Pratinha ter entrado em rutura, com falta de funcionários e múltiplos infetados com o novo coronavírus.