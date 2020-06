Cotton Style cria a marca Business Masks em tempo record

A empresa Cotton Style, sediada em Vila Nova de Famalicão e com experiência no têxtil e vestuário há várias décadas, lançou a marca Business Masks.

A Business Masks é uma marca dedicada ao desenvolvimento de máscaras sociais, laváveis e reutilizáveis, personalizadas para empresas.

A marca famalicense conta já com vários modelos nível 3 e nível 2 certificados pelo CITEVE, e com apenas um mês de existência já ajudou mais de 100 empresas a protegerem os seus colaboradores.

“Infelizmente acreditamos que as máscaras estarão presentes no nosso estilo de vida por tempo indeterminado. No entanto, não devem ser um entrave à forma como comunicamos e representamos a nossa marca ou empresa.” Tiago Rodrigues salienta ainda que “todo este projeto tem vindo a ser desenvolvido em tempo record devido à rapidez que o mercado necessita. Entre testes de materiais, elaboração de protótipos, branding, plano de marketing e conteúdos conseguimos ter tudo implementado com qualidade e rapidez.”

Para saber mais sobre a Business Masks visite o website www. businessmasksportugal.com ou as redes sociais @businessmasks.