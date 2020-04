Tal como aconteceu no período da Páscoa, o Governo vai adotar restrições de deslocação no fim de semana prolongado do 1.º de Maio.

Entre 1 e 3 de maio será, por isso, proibido fazer deslocações entre concelhos.

A medida foi anunciada por António Costa enquanto falava aos jornalistas após ter estado reunido com representantes dos setores do comércio e serviços.