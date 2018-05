Corte de trânsito na Avenida Narciso Ferreira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que, em virtude da realização de uma intervenção na fachada de um edifício localizado na Avenida Narciso Ferreira agendada para esta, terça-feira, dia 29, será necessário efetuar o corte da faixa de rodagem e de parte do passeio da referida artéria, no sentido da rotunda da Água até ao cruzamento da Rua Adriano Pinto Basto, entre as 09h30 e as 12h00.

O trânsito será desviado pela Rua São João de Deus.