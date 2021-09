Corte de água este fim de semana na vila de Joane

Devido a obras de reforço da rede de abastecimento de água na vila de Joane, este sábado, entre as 14h00 e as 16h00, a população pode ficar momentaneamente privada do acesso à água da rede.

Prevê-se que este corte afete as seguintes artérias:

• Av.ª Cristo Rei

• Av.ª de Sub-Carreira

• Av.ª Monte Alvar

• Av.ª Padre Benjamim

• Largo de Vila Boa

• Rua Agra de Alvar

• Rua Cónego Adelino Araújo Campos

• Rua da Carvalheira

• Rua da Devesa

• Rua da Habitorre

• Rua da Liberdade

• Rua de Gavim

• Rua de Labruge

• Rua de Leognan

• Rua de Puços

• Rua de Sub-Carreira (parcial)

• Rua Divino Salvador

• Rua do Assento

• Rua Monte do Rio

• Tv.ª Agra de Alvar

• Tv.ª da Avenida

• Tv.ª da Bemposta

• Tv.ª da Habitorre

• Tv.ª da N.ª Senhora do Rosário

• Tv.ª de Gavim

• Tv.ª de Labruge

• Tv.ª dos Saldanhas

• Tv.ª Monte do Rio