A GNR apreendeu 28 veículos em Famalicão, na vila de Ribeirão e na freguesia de Vilarinho das Cambas, durante a noite de domingo / madrugada de segunda-feira, numa operação de fiscalização rodoviária destinada a prevenir a realização de corridas ilegais e manobras perigosas na via pública, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a GNR acrescenta que, no âmbito da referida operação, foram sinalizadas, para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 10 crianças, algumas com apenas alguns meses de idade, “em virtude de estarem expostas a um elevado perigo”, por assistirem àquele tipo de eventos sem estarem reunidas “as necessárias medidas de segurança” para os espetadores.

A operação resultou ainda em 44 autos de contraordenação ao Código da Estrada e legislação regulamentar e dois autos de contraordenação no âmbito do imposto sobre veículos.

Foi também detida uma mulher, de 21 anos de idade, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Resultante da atividade policial, desenvolvida de forma permanente e contínua, foi possível apurar que o evento, que contava com cerca de 300 pessoas, decorria sem qualquer licenciamento, num local com histórico de organização de eventos similares, sem qualquer tipo de segurança, associados ao consumo de produtos estupefacientes e com registo de vários acidentes de viação envolvendo menores, manobras perigosas e motociclos