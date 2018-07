Nove pessoas, com idades entre os 19 e os 52 anos, foram atropeladas quando estavam a assistir a corridas ilegais, no parque do Lago Discount, Ribeirão.

O acidente aconteceu na noite deste domingo, quando um dos condutores perdeu o controlo da viatura e atropelou quem assistia.

As vítimas foram transportadas ao hospital com ferimentos ligeiros.

Várias equipas de bombeiros estiveram na assistência aos feridos. A GNR está a investigar.