Corrida aos bilhetes: Todos querem ir ver o Famalicão x Rio Ave

Há uma verdadeira corrida aos bilhetes para o primeiro jogo do F.C.Famalicão na Liga NOS em casa. O encontro diz respeito à jornada nº2 do escalão máximo do futebol português e os adeptos do Famalicão prometem casa cheia.

A procura tem sido tanta que os apoiantes do clube já fazem fila no passeio da Rua de São Julião, em direção ao campo da feira. Para já, e de acordo com informações recolhidos junto do F.C.Famalicão, ainda há bilhetes mas, a manter-se a procura, a previsão é para que eles esgotem nas próximas horas.