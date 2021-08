Correção: É o LIDL que vai construir segunda loja na cidade

Contrariamente ao que a Cidade Hoje avançou este domingo, parte do terreno junto ao tribunal de Famalicão vai receber a segunda loja do LIDL da cidade.

Recordamos que foi avançado que seria a cadeia de supermercados ALDI a instalar-se neste espaço, contudo, e depois de recolher outras informações, estamos em condições de avançar que é o LIDL que vai construir no terreno.

A Cidade Hoje sabe ainda que há, de facto, interesse do ALDI se instalar em Famalicão, mas esse é um processo que ainda não está fechado. A cadeia alemã de supermercados, que está em expansão no norte do país, deseja abrir uma loja no centro urbano da cidade.