Corpos de bombeiros chamados a dar formação a técnicos de lares

Os corpos de bombeiros podem ser chamados a dar formação a técnicos de lares e estabelecimentos similares, com especial incidência nas medidas preventivas e proteção pessoal.

Cidade Hoje sabe que no âmbito das ações preventivas de apoio a lares, no sentido de minimizar e mitigar o impacto do Covid-19 naquelas estruturas, o Ministério da Administração Interna e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social estudam uma solução que passa pelos corpos de bombeiros darem formação a técnicos daqueles estabelecimentos.

A Liga dos Bombeiros Portugueses já foi informada desta intenção para o desenvolvimento «desta importante ação formativa».