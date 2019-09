Corpo de Rafael Sá já foi encontrado no Rio Minho

Foi localizado às primeiras horas desta quinta-feira o corpo do triatleta desaparecido desde domingo.

Rafael Sá, de 23 anos, foi visto pela última vez na água quando participava em mais uma prova em Vila Nova de Cerveira.

O jovem era natural de Viatodos, em Barcelos, participava em muitas provas desportivas na região do Minho, é órfão de pais e tem apenas um irmão, que acompanhou as operações no local todos os dias, junto de familiares e amigos.

O Trail das Cebolas em Gondifelos foi a última prova em Famalicão onde Rafael Sá terá participado.