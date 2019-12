Coros Comunitários cantam no Lugar do Natal

Todos os domingos, até 5 de janeiro, coros de Natal fazem-se ouvir em Vila Nova de Famalicão, anunciando a magia e a emoção da quadra natalícia. A iniciativa “Comunidades (en) Coro” decorre no Mercado de Natal, na Praça D. Maria II, e envolve cerca de meio milhar de participantes, divididos em dez grupos representativos de cada uma das Comissões Sociais Inter-Freguesias do concelho.

A cada domingo há dois concertos, pelas 16h00 e pelas 17h00, estando reservada, para 5 de janeiro, uma atuação conjunta reunindo todos os participantes num enorme Coro Famalicão Comunitário.

Os coros são constituídos por pessoas das diversas freguesias que foram desafiadas a cantar através do programa Famalicão Comunitário promovido pela Câmara Municipal. Os grupos estão a ser orientados por pessoas do próprio território, sendo que o Coro Famalicão Comunitário será dirigido pelo maestro Keith Horsfall, músico e professor, envolvido na educação artística há mais de 30 anos. É o atual presidente do Conselho de Artes de Dudley e também de uma estação de rádio comunitária.

Os ensaios decorrem até às datas dos concertos e são abertos a todos os que gostam de cantar.

Programa:

8 de dezembro: 16h00 – CSIF de Fradelos, Ribeirão, Vilarinho das Cambas; 17h00 – CSIF de Castelões, Oliveira Sª Maria, Oliveira S. Mateus, Pedome e Riba d’Ave

15 de Dezembro: 16h00 – CSIF de Avidos, Lagoa, Landim e Seide; 17h00 – CSIF de Gondifelos, Cavalões, Outiz, Louro

22 de Dezembro: 16h00 – CSIF LEC – Lousado, Esmeriz e Cabeçudos; 17h00 – CSIF De Vale do Pelhe – Cruz, Requião, Vale S. Cosme, Telhado, Portela e Vale S. Martinho

29 de Dezembro: 16h00 – CSIF da Área Urbana – Antas, Abade Vermoim, Brufe, Famalicão, Calendário e Gavião; 17h00 – CSIF de Joane, Mogege, Pousada de Saramagos e Vermoim

5 de Janeiro: 16h00 – Atuação Coro Famalicão Comunitário