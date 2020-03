A Junta de Freguesia de Vermoim iniciou o plano de desinfeção fitossanitária em alguns locais públicos desta freguesia.

A desinfeção está a cargo da empresa Prisma Dinâmico, esclarece a junta. Tem incidência em locais com maior probabilidade de contaminação, tais como paragens de autocarros, portões de entrada do cemitério, corrimões de acesso ao mesmo, bancos públicos, entrada do centro social e paroquial, entre outros.

Esta é uma ação que se deve manter “até que tudo fique normalizado”.