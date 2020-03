Coronavírus: vá à janela e converse com o vizinho

De volta a velha tradição da boa vizinhança. Neste tempo de isolamento social, não deixe de falar e de manter contacto com as pessoas. Se não está familiarizado com as novas tecnologias, como o facebook, converse com o vizinho, salvaguardando as devidas distâncias.

O conselho é de Emanuela Marques, estudante do 3º ano da Licenciatura em Educação Social Gerontológica, na Escola Superior de Viana do Castelo e residente no concelho de Vila Nova de Famalicão.

«A recomendação de reduzir ou evitar o contacto social direto ou a proximidade (não visitar, não ir a casa), como medida de prevenção do contágio da Covid-19, é fundamental para proteger este grupo de maior risco. Mas pode também contribuir para o aumento de sentimentos de isolamento, solidão, insegurança, abandono e exclusão, aumentando os níveis de stress vividos», alerta a estudante.

