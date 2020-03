Coronavírus: Universidade do Minho já identificou 180 pessoas que contactaram com aluno infetado

Os serviços da Universidade do Minho, em alerta depois de um estudante ter sido infetado com o vírus COVID-19, já identificou 180 pessoas que privaram com o doente.

Na manhã deste domingo houve uma reunião entre responsáveis da universidade, um delegado de saúde pública de Braga, e elementos da proteção civil, onde se definiram as estratégias para combater que o vírus se alastre.

O reitor, Rui Vieira de Castro, explicou aos jornalistas que todas as pessoas que contactaram com o infetado (estudantes e professores) já foram contactadas, e vão ficar sob “vigilância apertada”.

O aluno infetado é estudante de história, tem 19 anos, e é natural de Felgueiras. De acordo com a imprensa nacional, já terá infetado a namorada com coronavírus.