Coronavírus: Residência Sénior em Cavalões com 30 idosos tem 8 funcionárias infetadas

Oito funcionárias da Residência Pratinha, em Cavalões, estão infetadas com covid-19 (coronavírus). A informação foi confirmada à Cidade Hoje por fonte daquela instituição.

O vírus propagou-se pelo pessoal de serviço através de uma funcionária, esposa do homem de Outiz que deu positivo para o covid-19 esta semana. (ver notícia)

A mesma fonte confirmou à Cidade Hoje que só oito funcionárias, as que apresentaram sintomas compatíveis com o vírus, fizeram os testes de despiste, que vieram a dar positivo. As restantes colaboradoras e seniores não foram alvo de qualquer exame, apesar de quase todos eles terem estado em contacto direto com a mulher que iniciou o contágio na instituição.

Desde a última quinta-feira a instituição, que tem ao seu cargo mais de 30 seniores, está reduzida a três funcionárias. Já foi solicitado apoio junto de diversas entidades, contudo, as respostas tardam a chegar.

EM ATUALIZAÇÃO