Coronavírus: PS apresenta propostas na reunião de Câmara

Na sequência do surto do COVID-19, o Partido Socialista apresentou, na reunião do executivo municipal desta quinta-feira, algumas propostas para apoio aos famalicenses e às empresas.

Das propostas apresentadas pela vereadora socialista Juliana Santos, destacam-se a redução, durante três meses, em 35% do valor da água para consumo residencial, de 20% para consumo empresarial e a isenção total para os munícipes com tarifa social além da suspensão nos próximos meses da cobrança de rendas e concessões camarárias.

A criação de equipas municipais de distribuição de bens alimentares essenciais e de medicamentos a pessoas e famílias com dificuldades de mobilidade é outra das propostas.

O que depender da Câmara Municipal será feito até à exaustão, na defesa da saúde e bem-estar dos nossos concidadãos

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, recordou a Juliana Santos que o Município tem no terreno um vasto plano de ação, que vai do auxílio aos mais desfavorecidos até à educação para os jovens que estão em casa. Paulo Cunha assinalou que ainda esta segunda-feira houve uma reunião do Conselho Local de Ação Social, plenário que levou à Biblioteca Municipal, todos os agentes e parceiros municipais que definiram um novo plano de intervenção no âmbito da pandemia Covid-19.

De resto, Paulo Cunha defendeu que «o que depender da Câmara Municipal será feito até à exaustão, na defesa da saúde e bem-estar dos nossos concidadãos». O autarca concluiu que aguarda as novas diretrizes do Plano de Emergência Nacional, para atuar em conformidade ao nível do município.