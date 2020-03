Coronavírus: procissões da Semana Santa canceladas

A Arquidiocese de Braga cancelou todas as procissões e concertos da Quaresma e Semana Santa. A medida é válida para todo o território da Arquidiocese de Braga, incluindo, logicamente, Vila Nova de Famalicão.

A decisão foi tomada numa reunião presidida pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga. A medida segue diretrizes da Ministra da Saúde e de outros organismos públicos nacionais ligados ao setor da saúde.

A realização das exposições fica ao critério dos organizadores e manter-se-á o ambiente decorativo nas ruas, assim como a abertura dos calvários.

Em comunicado, informa que as celebrações litúrgicas acontecerão dentro da catedral, no caso de Braga, e se as condições exigirem cuidados especiais, diz que não será permitida a participação de fiéis, a não ser os necessários para os serviços litúrgicos.

«Nunca podemos, nem devemos, cair em alarmismos, mas a ninguém é permitido subestimar a gravidade da situação. A responsabilidade de vencer esta epidemia é de todos e de cada um», diz a Arquidiocese em comunicado.