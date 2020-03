Coronavírus: População pede encerramento dos recintos desportivos ao lado da zona escolar em Famalicão

Durante a tarde desta sexta, já fora do período de aulas, os recintos criados para a prática de desporto, na zona do parque da juventude, ao lado das escolas, no centro de Vila Nova de Famalicão, encheram-se de jovens e alguns adultos.

A situação alarmou a comunidade, numa altura em que se pede à população que se mantenha no interior das casas, de forma a evitar a propagação do covid-19.

O momento foi registado em imagem por um famalicense que ficou perplexo com a situação.

Imagem: António Vieira

Está agora a ser partilhado pelas redes sociais com um pedido endereçado às entidades competentes, para que estas procedam ao encerramento destes espaços, de forma a evitar a aglomeração de pessoas e um contágio de maior escala.