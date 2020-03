Coronavírus: Novas alterações no Centro hospitalar

O Centro Hospitalar do Médio Ave está a proceder a uma reorganização profunda dos serviços de urgência e de internamento nas duas unidades hospitalares.

Na Unidade de VN de Famalicão foi instalada uma extensão do SUMC no edifício da Consulta Externa, com acesso pelo parque de estacionamento do Hospital; já internamento de Cirurgia Geral, no Piso 2, passa a acolher todos os doentes cirúrgicos (Cirurgia Geral, Ortopedia, Ginecologia e ORL). Outra das medidas é a mudança do Bloco de Partos e da Urgência Obstétrica para os Quartos Particulares (Piso1), bem como do internamento de Obstetrícia para antigo internamento de Cirurgia Mulheres, noPiso2; (recentemente consultórios de Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria).

Na Unidade de Santo Tirso: a transferência das consultas de Saúde Mental para as instalações da Clínica da Mulhere da Criança; e das colheitas de sangue para a Consulta Externa; a criação de uma extensão do Serviço de Urgência Básica no edifício da Consulta Externa de Saúde Mental; e a instalação de mais 16 camas no Internamento Polivalente.

O CHMA informa, ainda, que está a operacionalizar um sistema de prestação de informações pelo telefone ao “convivente significativo” do doente internado, evitando assim a deslocação às suas instalações.