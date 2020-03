Coronavírus: Não há infetados em Famalicão

Até à noite desta terça-feira não existem infetados de coronavírus em Vila Nova de Famalicão.

Apesar de terem surgido dois casos suspeitos nas últimas horas, não existiu, até ao momento, nenhuma confirmação da existência de pessoas infetadas.

Fonte hospitalar garantiu à Cidade Hoje que uma das duas pessoas que se apresentou no hospital, com sintomas do vírus, já recebeu a informação de que não está infetado. Tendo sido recomendado que se mantivesse resguardado do exterior.

Fruto desta situação, uma série de profissionais da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave encontra-se em quarentena.

No caso de ter sintomas relacionados com o COVID-19 deverá procurar apoio através da linha SNS24 ligando 808242424