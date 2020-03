Coronavírus: Máscaras “made in Famalicão” estão em todo o mundo, empresa subiu as vendas em 30%

A Raclac é uma empresa sediada na freguesia de Cruz, em Vila Nova de Famalicão, que vende máscaras e outros produtos descartáveis para os sectores da saúde, da indústria, da alimentação e da estética.

Com o alastramento do coronavírus, esta empresa famalicense viu a procura pelos seus produtos a crescer de uma forma anormal.

As máscaras, que são encaradas por muitos como um mecanismo que pode prevenir o contágio do vírus entre os seres humanos, terão sido as responsáveis pelo aumento na faturação desta empresa na ordem dos 30%, em comparação com o valor registado no mesmo período o ano passado, adiantou o administrador da Raclac em entrevista ao jornal Público.

O responsável refere ainda que a procura pelas máscaras vem um pouco por todas as partes do mundo, havendo também interesse por parte do mercado interno.

É expectável que, a verificar-se a existência de infetados pelo coronavírus em Portugal, as vendas destas máscaras “made in famalicão” venha a ter mais saída para o território português e, em consequência disso, a Raclac venha a subir ainda mais os bons números já registados no início de 2020.