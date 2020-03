A junta de freguesia de Castelões continua a reforçar os avisos para o covid-19 junto da população.

Desde esta segunda-feira que estão a ser colocados autocolantes em diversos autocolantes em espaços públicos. O objetivo é alertar a comunidade para a possibilidade de qualquer superfície poder estar contaminada pelo vírus.

Se tiver sintomas compatíveis com o covid-19 deve entrar em contacto com a linha SNS24 através do 808 24 24 24 (chamada gratuita).